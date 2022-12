Incassi Italia: Avatar 2 vola a 22 milioni di euro martedì 27 dicembre

Gli infrasettimanali tra Natale e Capodanno sono come un lungo, ricco weekend al box-office, e quest’anno sembra che il pubblico italiano sia tornato al cinema dopo due anni di latitanza. Certo, i dati sono ancora nettamente inferiori a quelli del 2019, e soprattutto vi è un pesantissimo sbilanciamento verso le posizioni alte della classifica, il che significa che oltre la terza-quarta posizione gli incassi si limitano a qualche decina di migliaia di euro nonostante un’offerta decisamente ricca. La speranza però è che sia un passo verso la giusta direzione.

Ieri sono stati raccolti complessivamente 3 milioni di euro, con 390 mila presenze. A dominare la classifica Avatar: la via dell’acqua, con una quota mercato altissima: 1.8 milioni di euro e 220 mila spettatori, per un totale di ben 22 milioni di euro. Domani, se continua così, supererà Spider-Man: No Way Home e diventerà l’incasso più alto dall’inizio della pandemia.

Seconda posizione per Il grande giorno: anche il film con Aldo, Giovanni e Giacomo sta attirando il pubblico al cinema (cosa importante per una commedia, oltretutto italiana), e incassa 411 mila euro, per un totale di 2.8 milioni di euro.

Al terzo posto un altro film italiano, Le otto montagne, con 236 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro. Al quarto posto Il gatto con gli stivali 2 – l’ultimo desiderio raccoglie 166 mila euro, per un totale di 3.4 milioni di euro, mentre chiude la top-five The Fabelmans, ultimo film a incassare più di 100 mila euro: 139 mila euro per la precisione, per un totale di 845 mila euro.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 1.888.250 / € 22.376.822 IL GRANDE GIORNO – € 411.396 / € 2.821.677 LE OTTO MONTAGNE – € 236.077 / € 1.120.164 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 166.631 / € 3.400.514 THE FABELMANS – € 139.478 / € 845.212 WHITNEY – € 73.802 / € 420.847 ERNEST E CELESTINE – € 14.799 / € 68.596 MASQUERADE – € 12.820 / € 90.031 STRANGE WORLD – € 10.675 / € 1.485.651 LIVING – € 6.578 / € 33.719

Fonte: Cinetel