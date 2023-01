Incassi Italia: Avatar 2 sale a 31 milioni di euro martedì

È Avatar: la via dell’acqua a guidare la classifica di martedì 3 dicembre al box-office italiano: il film di James Cameron incassa altri 1.1 milioni di euro, continuando la sua ottima performance negli infrasettimanali (complici ancora le feste), salendo così a 31 milioni di euro. È già l’ottavo maggiore incasso della storia in Italia (ovviamente senza calcolare l’inflazione), battendo La vita è bella: punta a salire al settimo posto, battendo il remake live action de Il re leone (37 milioni di euro).

Il traguardo dei 40 milioni a fine corsa non sembra impossibile, anzi, peraltro è una cifra non distante da quella a cui ci risulta puntasse Disney con le sue previsioni.

Seconda posizione in classifica per Tre di troppo: la commedia di Fabio De Luigi incassa altri 244 mila euro, salendo a 1.2 milioni di euro in tre giorni. Al terzo posto Il grande giorno: il film di Aldo, Giovanni e Giacomo incassa 205 mila euro e sale così a 5.3 milioni di euro.

Segue Le otto montagne, con 199 mila euro e 2.6 milioni complessivi, mentre chiude la top-five Il gatto con gli stivali 2, con 120 mila euro e 4.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 3 GENNAIO 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 1.119.040 / € 31.556.328 TRE DI TROPPO – € 244.670 / € 1.240.773 IL GRANDE GIORNO – € 205.038 / € 5.310.711 LE OTTO MONTAGNE – € 199.657 / € 2.654.634 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 120.236 / € 4.406.163 I MIGLIORI GIORNI – € 96.870 / € 444.767 THE FABELMANS – € 94.036 / € 1.680.428 L’ISPETTORE OTTOZAMPE E IL MISTERO DEI MISTERI – € 49.246 / € 201.655 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 32.028 / € 778.508 CHARLOTTE M. – IL FLAMINGO PARTY – € 29.210 / € 106.560

Fonte: Cinetel