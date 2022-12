Incassi Italia: Avatar 2 in testa alla classifica il 24 dicembre

È stata una Vigilia di Natale più ricca di quella dell’anno scorso al box-office italiano: un anno fa cadeva di venerdì e soprattutto la variante Omicron imperversava, per cui il primo film in classifica, Spider-Man: No Way Home, incassava circa 284 mila euro. Ieri invece è stato Avatar: la via dell’acqua a dominare la classifica, raccogliendo altri 605 mila euro e portandosi a un totale di 15.7 milioni di euro. Il film pareggia finalmente gli incassi di No Way Home, che nello stesso numero di giorni aveva raggiunto la stessa soglia.

Al secondo posto troviamo Il grande giorno, che incassa 163 mila euro e sale a 560 mila euro, mentre Le otto montagne al terzo posto raccoglie 55 mila euro e sale a 257 mila euro complessivi. Quarta posizione per Il gatto con gli stivali 2, che raccoglie 53 mila euro e sale a 2.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five The Fabelmans con 44 mila euro e un totale di 242 mila euro. Whitney al sesto posto incassa 21 mila euro e sale a 93 mila euro, mentre sale al settimo posto Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note, con 6800 euro e un totale di 17 mila euro. Ottava posizione per Masquerade, che incassa 6300 euro.

INCASSI ITALIA 24 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 605.328 / € 15.766.575 IL GRANDE GIORNO – € 163.346 / € 560.746 LE OTTO MONTAGNE – € 55.026 / € 257.607 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 53.840 / € 2.746.955 THE FABELMANS – € 44.523 / € 242.899 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 21.376 / € 93.078 ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE – € 6.819 / € 16.943 MASQUERADE – LADRI D’AMORE – € 6.353 / € 24.128 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 4.770 / € 1.449.125 FOREVER YOUNG – € 2.411 / € 255.690

Fonte: Cinetel