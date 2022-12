Incassi Italia: Avatar 2 guida la classifica a Santo Stefano e supera i 20 milioni di euro!

È stato un ottimo Santo Stefano al box-office italiano, con incassi che ricordano i tempi prima della pandemia: sono stati infatti raccolti ben 5.7 milioni di euro in un giorno solo, con 703 mila presenze complessive. Per fare un confronto, l’anno scorso l’intero weekend di Natale (che includeva Santo Stefano, la domenica) totalizzò 6.3 milioni in quattro giorni, di cui 3 milioni il 26 dicembre. Certo siamo ancora lontani dai fasti del 2019, quando Pinocchio raccolse 1.9 milioni, Il primo Natale 1.7 milioni e Jumanji: the Next Level 1.6 milioni, ma soprattutto per come erano distribuiti gli incassi tra più titoli nella classifica.

Invece a festeggiare quest’anno sono stati i primi titoli in top-ten, a partire da Avatar: la via dell’acqua, che con ben 3.1 milioni di euro sale a 20.4 milioni di euro complessivi. È il primo film da Spider-man: No Way Home a superare questa soglia (il cinecomic lo fece dopo Capodanno, quindi tecnicamente già nel 2022), unico altro film della pandemia a farlo.

Seconda posizione per Il grande giorno, che si sta comportando decisamente bene 1.1 milioni di euro per la commedia con Aldo, Giovanni e Giacomo, che sale così a 2.4 milioni di euro.

Al terzo posto Le otto montagne incassa 432 mila euro, per un totale di 882 mila euro complessivi, mentre come previsto risale al quarto posto Il gatto con gli stivali 2 con 355 mila euro e un totale ora di 3.2 milioni di euro. The Fabelmans chiude la top-five con 300 mila euro e un totale di 703 mila euro.

Le altre nuove uscite muovono decisamente meno: Whitney al sesto posto incassa 164 mila euro, per un totale di 345 mila euro, Masquerade 30 mila euro salendo a 77 mila euro, Ernest e Celestine – L’avventura delle 7 note incassa 28 mila euro e sale a 53 mila euro.

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 3.121.198 / € 20.470.935 IL GRANDE GIORNO – € 1.130.310 / € 2.400.103 LE OTTO MONTAGNE – € 432.651 / € 882.084 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 355.392 / € 3.230.999 THE FABELMANS – € 300.152 / € 703.795 WHITNEY – UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 164.350 / € 345.393 MASQUERADE – € 30.895 / € 77.211 ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE – € 28.659 / € 53.547 STRANGE WORLD – € 21.270 / € 1.474.905 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – € 15.434 / € 1.479.257

Fonte: Cinetel