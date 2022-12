Incassi Italia: Avatar 2 sale a 6.5 milioni di euro sabato

Avatar: la via dell’acqua spinge sull’acceleratore sabato al box-office italiano. Il film di James Cameron ieri ha raccolto ben 2.3 milioni di euro, con 266 mila presenze e un incremento del 42% sul venerdì, ottenendo una media di 4312 euro. In quattro giorni ha incassato 6.5 milioni di euro, e a questo punto (tenendo conto della finale dei mondiali di stasera) potrebbe chiudere il weekend sopra gli otto milioni e mezzo di euro in cinque giorni: un grande risultato.

Seconda posizione per Il gatto con gli stivali 2, con 136 mila euro e un totale di 2.2 milioni di euro, mentre Vicini di casa chiude il podio con 58 mila euro e un totale di 1.4 milioni di euro. Al quarto posto debuttano le anteprime di The Fabelmans, con quasi 50 mila euro. Nona posizione per Si, chef! (la brigade), con 12 mila euro e un totale di 70 mila euro.

INCASSI ITALIA 17 / 12 / 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 2.298.254 / € 6.499.828 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 136.446 / € 2.271.799 VICINI DI CASA – € 58.783 / € 1.440.891 THE FABELMANS – € 49.380 / € 49.380 IL CORSETTO DELL’IMPERATRICE – € 27.197 / € 289.374 THE MENU – € 25.779 / € 2.015.383 STRANGE WORLD – € 15.943 / € 1.388.904 UNA NOTTE VIOLENTA E SILENZIOSA – € 12.469 / € 466.483 SI, CHEF! (LA BRIGADE) – € 12.454 / € 70.112 PERFETTA ILLUSIONE – € 12.217 / € 23.444

Fonte: Cinetel