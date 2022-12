Incassi Italia: Avatar 2 supera i 26 milioni di euro venerdì 30 dicembre

Si prospetta un ottimo weekend di Capodanno al box-office italiano, nonostante la festività cada di domenica sovrapponendosi quindi a un giorno già forte come incassi. Ricordiamo che proprio a Capodanno, come da tradizione, ci saranno nuove uscite come Tre di troppo con Fabio de Luigi e Virginia Raffaele.

Ieri sono stati incassati 1.8 milioni di euro al box-office italiano, e Avatar: la via dell’acqua da solo ha raccolto un milione di euro (un calo di solo il 16%), salendo a 26.5 milioni di euro complessivi.

Al secondo posto Il grande giorno registra un incremento del 24% e incassa 277 mila euro, con 3.8 milioni di euro complessivi, mentre Le otto montagne cresce ancora di più e incassa 201 mila euro, per un totale di 1.7 milioni di euro. Segue Il gatto con gli stivali 2, con 119 mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro, mentre chiude la top-five The Fabelmans con 110 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 30 DICEMBRE 2022

AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 1.051.333 / € 26.565.136 IL GRANDE GIORNO – € 277.371 / € 3.796.676 LE OTTO MONTAGNE – € 201.177 / € 1.755.649 IL GATTO CON GLI STIVALI 2 – € 119.257 / € 3.859.236 THE FABELMANS – € 110.050 / € 1.204.262 WHITNEY: UNA VOCE DIVENTATA LEGGENDA – € 51.922 / € 609.872 ERNEST E CELESTINE – L’AVVENTURA DELLE 7 NOTE – € 14.143 / € 115.516 LIVING – € 9.709 / € 58.784 MASQUERADE – € 8.351 / € 118.904 STRANGE WORLD – € 5.802 / € 1.511.080

Fonte: Cinetel