È Back to Black a debuttare in testa alla classifica italiana giovedì 18 aprile: il film su Amy Winehouse incassa 95 mila euro, un esordio un po’ interlocutorio per il biopic dopo che solo qualche mese fa Bob Marley – One Love esordiva con 157 mila euro (sicuramente paga anche l’assenza del nome di richiamo nel titolo).

Apre invece al secondo posto Civil War, con 67 mila euro: vedremo se nel corso del weekend recupererà terreno o meno. Segue Ghostbusters – Minaccia Glaciale al terzo posto, con 41 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro.

Tra le altre nuove uscite segnaliamo Cattiverie a domicilio al quinto posto con soli 20 mila euro, mentre tiene bene Gloria! al settimo posto con 12 mila euro e un totale di 223 mila euro.

INCASSI ITALIA 18 APRILE 2024

Back to Black: €94.570; totale €95.531 Civil War: €67.225; totale €71.817 Ghostbusters – Minaccia Glaciale: €41.777; totale €1.106.985 Un mondo a parte: €29.159; totale €5.633.011 Cattiverie a domicilio (Wicked Little Letters): €20.289; totale €20.289 Kung Fu Panda 4: €18.714; totale €10.320.965 Gloria!: €12.221; totale €223.007 Godzilla e Kong – Il nuovo impero: €11.964; totale €3.700.148 Omen – L’origine del presagio: €11.227; totale €767.638 Food for Profit: €8.498; totale €405.929

Fonte: Cinetel

