Si assottiglia la distanza tra Back to Black e Civil War al box-office italiano, anche se non è scontato un sorpasso sabato e domenica. Il biopic di Amy Winehouse rimane al primo posto venerdì incassando 134 mila euro: in due giorni ha raggiunto i 230 mila euro.

Terza posizione per Ghostbusters – Minaccia Glaciale, con 92 mila euro e 1.2 milioni complessivi, seguito da Un mondo a parte, con 55 mila euro e un totale di 5.6 milioni di euro.

Le altre nuove uscite del weekend in top-ten sono Cattiverie a domicilio, sesto con 42 mila euro e un totale di 62 mila euro, e Vita da gatto al decimo posto con 11 mila euro e un totale di 17 mila euro.

INCASSI ITALIA 19 APRILE 2024

Back to Black: €134.387; totale €230.264 Civil War: €117.083; totale €189.214 Ghostbusters – Minaccia Glaciale: €92.152; totale €1.199.345 Un mondo a parte: €55.851; totale €5.689.172 Kung Fu Panda 4: €47.789; totale €10.368.873 Cattiverie a domicilio (Wicked Little Letters): €42.169; totale €62.511 Godzilla e Kong – Il nuovo impero: €28.610; totale €3.729.045 Omen – L’origine del presagio (The First Omen): €26.828; totale €794.549 Gloria!: €18.863; totale €241.944 Vita da Gatto: €11.722; totale €17.362

Fonte: Cinetel

