Come negli Stati Uniti, anche in Italia è stato un weekend moscio al botteghino, anche se in crescita rispetto al precedente (complice, verosimilmente, il maltempo): complessivamente sono stati raccolti 4.4 milioni di euro, in netto calo rispetto a un anno fa.

Apre al primo posto Back to Black: il biopic di Amy Winehouse raccoglie 789 mila euro in quattro giorni, un dato inferiore agli 1.2 milioni raccolti da Bob Marley – One Love qualche mese fa. Non è da escludere che la differenza sia dovuta (anche solo in parte) dall’assenza del nome della cantante nel titolo.

Apre al secondo posto Civil War, con 642 mila euro: il film di Alex Garland non l’ha spuntata per la prima posizione, ma ottiene comunque una buona media.

Terza posizione per Ghostbusters – Minaccia glaciale, che tiene bene e incassa altri 632 mila euro, per un totale di 1.7 milioni di euro. Buona tenuta anche per Un mondo a parte, che incassa 461 mila euro e sale a 6 milioni complessivi (è il migliore incasso italiano dell’anno e uno dei migliori degli ultimi anni, il terzo dall’inizio della pandemia).

Chiude la top-five Kung Fu Panda 4, che rimane praticamente in pareggio rispetto a una settimana fa e incassa quasi 400 mila euro, per un totale di 10.7 milioni di euro.

Debutta al sesto posto Cattiverie a domicilio, con 339 mila euro, seguto da Godzilla e Kong: il nuovo impero, con 188 mila euro e un totale di 3.8 milioni di euro. Seguono Omen – l’origine del presagio e Gloria!, mentre chiude la classifica Vita da gatto, che apre con soli 122 mila euro.

INCASSI ITALIA 18-21 APRILE 2024

Back to Black: €789.096 weekend, €790.057 totali Civil War: €642.899 weekend, €647.491 totali Ghostbusters – Minaccia glaciale: €632.923 weekend, €1.698.131 totali Un mondo a parte: €461.497 weekend, €6.065.482 totali Kung Fu Panda 4: €398.781 weekend, €10.701.032 totali Cattiverie a domicilio: €339.315 weekend, €339.315 totali Godzilla e Kong – Il nuovo impero: €188.417 weekend, €3.876.812 totali Omen – L’origine del presagio: €136.999 weekend, €893.410 totali Gloria!: €131.066 weekend, €341.852 totali Vita da gatto: €121.976 weekend, €121.976 totali

