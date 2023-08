Traguardo importante martedì 1 agosto per Barbie al box-office italiano: il film della Warner Bros. ha infatti incassato altri 1.1 milioni di euro (mostrando una tenuta straordinaria), superando la soglia dei 20 milioni di euro in soli 13 giorni. Avatar: la via dell’acqua, a dicembre, ci mise lo stesso tempo, con la differenza che il film di James Cameron aveva il sovrapprezzo del 3D. Oggi Barbie supererà gli incassi definitivi di Super Mario Bros. – il film e diventerà il terzo maggiore incasso in Italia dall’inizio della pandemia.

Seconda posizione per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che con altri 83 mila euro sale a 4.1 milioni di euro. Al terzo posto Indiana Jones e il quadrante del destino incassa 34 mila euro e sale a 5.8 milioni di euro. Quarta posizione per Elemental, con 33 mila euro e un totale di 5.8 milioni di euro, mentre chiude la top-five Il castello nel cielo, con 26 mila euro e un totale di 144 mila euro.

INCASSI ITALIA 1 AGOSTO 2023

BARBIE – € 1.125.727 – € 20.325.104 MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE UNO – € 83.637 – € 4.173.730 INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO (INDIANA JONES AND THE DIAL OF DESTINY) – € 34.151 – € 5.807.694 ELEMENTAL – € 33.399 – € 5.790.415 IL CASTELLO NEL CIELO (TENKUU NO SHIRO LAPUTA) (RIED. 2023) – € 26.557 – € 144.446 PAPA’ SCATENATO (ABOUT MY FATHER) – € 18.065 – € 140.963 LA MALEDIZIONE DELLA QUEEN MARY (THE QUEEN MARY) – € 13.785 – € 344.574 HAI MAI AVUTO PAURA? (HAVE YOU EVER BEEN AFRAID?) – € 11.868 – € 84.473 NOI ANNI LUCE – € 9.290 – € 66.559 INSIDIOUS – LA PORTA ROSSA – € 8.087 – € 1.442.527

Fonte: Cinetel

