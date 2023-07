Che Barbie fosse destinato a registrare un grande esordio al box-office italiano era ormai chiaro, ma l’incasso di ieri dimostra che il film di Greta Gerwig si sta comportando come un vero e proprio fenomeno. Uscito in quasi 450 cinema, ha infatti incassato la bellezza di 2.1 milioni di euro con una media di quasi cinquemila euro per sala, il miglior debutto del 2023 (Super Mario Bros. aveva fatto 1.2 milioni) e il secondo miglior debutto (secondo solo ai 2.9 milioni di Spider-Man: No Way Home) dall’inizio della pandemia. Nel mese di luglio (particolarmente difficile al box-office italiano) non si ricorda un esordio migliore dai tempi dei 3.1 milioni di Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 (sempre Warner Bros.!), quindi parliamo del 2011.

GUARDA – La video recensione

Sarà molto interessante vedere quanto frontloaded si dimostrerà il film, e quindi in che modo questo dato d’esordio si raffronterà all’incasso complessivo del weekend: difficile però pensare che si vada sotto i 6/7 milioni di euro nei quattro giorni. Barbie non è esattamente un film per bambini, e questo pur ampliandone il target potrebbe generare un passaparola positivo da un lato, negativo dall’altro. Vedremo che impatto avrà.

Seconda posizione giovedì per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte uno, che tiene abbastanza bene rispetto a giovedì scorso e incassa 132 mila euro, salendo a 2.4 milioni di euro.

Al terzo posto Indiana Jones e il quadrante del destino raccoglie altri 40 mila euro, salendo a 5.1 milioni di euro complessivi. Quarto posto per Elemental, con 33 mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro. Chiude la top-five La maledizione della Queen Mary, con 25 mila euro e un totale di 52 mila euro in due giorni.

Tra le altre nuove uscite, Cattiva Coscienza si piazza settimo con 16 mila euro e un totale di 41 mila euro in due giorni. Al nono posto, poi, troviamo le anteprime di Asteroid City con 10 mila euro.

INCASSI ITALIA 21 LUGLIO 2023

Barbie – 2.140.283 euro / 284.295 euro Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – 132.369 euro / 2.380.035 euro Indiana Jones e il Quadrante del Destino – 39.855 euro / 5.118.104 euro Elemental – 32.938 euro / 5.132.985 euro La Maledizione della Queen Mary (The Queen Mary) – 25.030 euro / 52.257 euro Insidious – La Porta Rossa – 17.987 euro / 1.216.279 euro Cattiva Coscienza – 16.426 euro / 41.614 euro Ruby Gillman, la Ragazza con i Tentacoli – 10.247 euro / 796.961 euro Asteroid City – 10.222 euro / 17.085 euro L’Ultima Notte di Amore – 4.022 euro / 3.332.999 euro

Fonte: Cinetel

