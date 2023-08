È un podio tutto targato Warner Bros. quello che ci apprestiamo a vedere per tutto il weekend al box-office italiano: tra nuove uscite e film in tenitura, sono tre i film della major che dominano gli incassi giovedì, a partire da Barbie che non si smuove dalla prima posizione e con altri 214 mila euro sale a 28.4 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Blue Beetle, che incassa 142 mila euro nel suo primo giorno di sfruttamento: non è da escludere che sabato e domenica acceleri di più rispetto a Barbie e magari si piazzi al primo posto.

LEGGI – La recensione di Blue Beetle

Terzo posto per Shark 2 – L’abisso, che con 109 mila euro sale a 4.3 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo I peggiori giorni, con quasi 50 mila euro e un totale di 275 mila euro. Chiude la top-five Mission: Impossible – Dead Reckoning – Pare Uno con 27 mila euro e un totale di 5.1 milioni di euro.

Debutta poi al nono posto Passages, con 9500 euro e un totale (incluse le anteprime del mese scorso) di 27 mila euro.

INCASSI ITALIA 17 AGOSTO 2023

Barbie – €214.338 (29.467 spettatori) – Tot. €28.383.328 Blue Beetle – €142.845 (19.756 spettatori) – Tot. €142.845 Shark 2 – L’Abisso – €109.035 (14.467 spettatori) – Tot. €4.320.589 I Peggiori Giorni – €49.184 (7.763 spettatori) – Tot. €275.812 Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – €27.301 (3.824 spettatori) – Tot. €5.130.422 Elemental – €19.871 (3.267 spettatori) – Tot. €6.416.141 Demeter – Il Risveglio di Dracula – €18.641 (3.068 spettatori) – Tot. €185.583 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €11.323 (1.622 spettatori) – Tot. €6.254.685 Passages – €9.544 (1.496 spettatori) – Tot. €27.016 Le Otto Montagne – €5.525 (882 spettatori) – Tot. €5.958.736

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate