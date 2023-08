Neanche Blue Beetle ha spodestato Barbie dalla vetta della classifica italiana: in attesa del ciclone Oppenheimer, in uscita dopodomani, il film di Greta Gerwig vince nuovamente il weekend e incassa altri 876 mila euro in quattro giorni, superando il traguardo dei 29 milioni di euro. A questo punto è probabile che superi i 30 milioni di euro entro la fine della sua corsa.

Seconda posizione per Blue Beetle, che apre con 529 mila euro in quattro giorni, mentre al terzo posto di questo podio firmato Warner Bros. troviamo Shark 2 – L’abisso, con 449 mila euro e un totale di 4.6 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo I peggiori giorni: il film incassa 227 mila euro e sale così a 454 mila euro in una settimana (è uscito il 14 agosto). Quinta posizione per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte 1, che incassa 127 mila euro e sale a 5.2 milioni complessivi.

Da notare al nono posto l’evento Metallica, che è riuscito a entrare in top-ten con soli due giorni di sfruttamento, e l’esordio al decimo posto di Passages con 46 mila euro e un totale di 63 mila euro.

INCASSI ITALIA 17 – 20 AGOSTO 2023

BARBIE – €876,375 – Tot. €29,046,367 BLUE BEETLE – €529,214 – Tot. €529,214 SHARK 2 – L’ABISSO – €449,257 – Tot. €4,660,811 I PEGGIORI GIORNI – €227,709 – Tot. €454,337 MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING – PARTE UNO – €127,049 – Tot. €5,230,171 ELEMENTAL – €113,038 – Tot. €6,509,212 DEMETER – IL RISVEGLIO DI DRACULA – €101,075 – Tot. €268,017 INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – €65,323 – Tot. €6,308,685 METALLICA M72 WORLD TOUR LIVE – €46,815 – Tot. €46,815 PASSAGES – €46,043 – Tot. €63,516

