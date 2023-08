La vigilia di Ferragosto offre alcune novità al box-office italiano, grazie a due nuove uscite che si piazzano in top-ten. Ma a guidare la classifica rimane Barbie, che con 250 mila euro sale a 27.7 milioni di euro complessivi. Seconda posizione per Shark 2: l’abisso, con 142 mila euro e un totale di 3.9 milioni di euro.

Apre quindi al terzo posto I peggiori giorni: la commedia incassa 90 mila euro nel suo primo giorno di sfruttamento. Il primo film, I migliori giorni, era uscito a capodanno incassando 240 mila euro e aveva chiuso la sua corsa con 1.9 milioni di euro.

In classifica troviamo anche, al nono posto, I 3 dell’Operazione Drago, ridistribuito in 4K per i 100 anni della Warner Bros: il film incassa 6250 euro.

INCASSI ITALIA 14 AGOSTO 2023

Barbie – €250.003 (32.751 spettatori) – Tot. €27.739.234 Shark 2 – L’Abisso – €142.706 (17.892 spettatori) – Tot. €3.954.104 I Peggiori Giorni – €89.898 (14.116 spettatori) – Tot. €89.898 Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno – €38.151 (5.197 spettatori) – Tot. €5.028.838 Elemental – €24.226 (3.578 spettatori) – Tot. €6.334.193 Il Mio Vicino Totoro (Riedizione 2023) – €23.132 (3.272 spettatori) – Tot. €128.738 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €18.496 (2.569 spettatori) – Tot. €6.202.884 Demeter – Il Risveglio di Dracula – €15.103 (2.418 spettatori) – Tot. €125.120 I 3 dell’Operazione Drago 4K (50° Anniversario) – €6.250 (864 spettatori) – Tot. €6.250 Ruby Gillman, La Ragazza con i Tentacoli – €4.145 (675 spettatori) – Tot. €1.093.033

Fonte: Cinetel

