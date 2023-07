È ancora Barbie a dominare, incontrastato, la classifica italiana nel weekend 27-30 luglio: il film di Greta Gerwig raccoglie altri 5.4 milioni di euro in cinque giorni, una cifra solitamente degna di un eccellente weekend d’esordio, figuriamoci un secondo weekend (il calo è di solo il 30%). Complessivamente la pellicola ha raggiunto i 18.1 milioni di euro in undici giorni, e domani potrebbe superare già i venti milioni complessivi, battendo Super Mario Bros. – il film e diventando il terzo incasso dall’inizio della pandemia dopo Avatar: la via dell’acqua e Spider-Man: No Way Home. Un dato incredibile se si pensa che siamo a cavallo tra luglio e agosto, il periodo dell’anno più moscio al cinema.

Seconda posizione per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che raccoglie un altro mezzo milione di euro e supera i 4 milioni di euro complessivi. Al terzo posto troviamo Indiana Jones e il quadrante del destino, con 240 mila euro e un totale di 5.7 milioni di euro.

Segue Elemental, che raccoglie altri 218 mila euro e sale a 5.7 milioni di euro, mentre chiude la top-five una nuova uscita, Papà scatenato, con 110 mila euro in quattro giorni.

Le altre nuove uscite: al sesto posto Il castello nel cielo incassa 94 mila euro, all’ottavo posto Hai mai avuto paura? incassa 62 mila euro.

INCASSI ITALIA 27-30 LUGLIO 2023

BARBIE – €5.431.001 (711.766 spettatori) – Totale: €18.153.546 MISSION: IMPOSSIBLE – DEAD RECKONING PARTE 1 – €533.693 (69.324 spettatori) – Totale: €4.015.326 INDIANA JONES E IL QUADRANTE DEL DESTINO – €240.285 (33.423 spettatori) – Totale: €5.741.147 ELEMENTAL – €218.109 (31.979 spettatori) – Totale: €5.727.604 PAPÀ SCATENATO – €110.312 (18.312 spettatori) – Totale: €110.312 IL CASTELLO NEL CIELO – €94.743 (13.741 spettatori) – Totale: €94.743 LA MALEDIZIONE DELLA QUEEN MARY – €74.095 (11.465 spettatori) – Totale: €318.405 HAI MAI AVUTO PAURA? – €62.042 (9.666 spettatori) – Totale: €62.042 RUBY GILLMAN, LA RAGAZZA CON I TENTACOLI – €51.673 (7.701 spettatori) – Totale: €969.563 INSIDIOUS: LA PORTA ROSSA – €49.633 (6.441 spettatori) – Totale: €1.425.583

Fonte: Cinetel

