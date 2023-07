Un altro traguardo per Barbie al box-office italiano: il film di Greta Gerwig continua infatti a dominare la classifica italiana, e con gli incassi di mercoledì ha superato i 12 milioni di euro in una settimana di presenza in sala. Con altri 1.7 milioni di euro, infatti, la pellicola ha raggiunto i 12.7 milioni di euro complessivi. È un dato straordinario soprattutto se si pensa che siamo a fine luglio, il periodo dell’anno in cui i cinema sono meno frequentati in assoluto.

Seconda posizione per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, con 131 mila euro e un totale di quasi 3.5 milioni di euro. Elemental, al terzo posto, incassa 51 mila euro e sale a 5.5 milioni di euro.

Da notare al quarto posto Il ritorno del re, che chiude la sua tre giorni cinematografica con altri 50 mila euro e un totale di 135 mila euro.

INCASSI ITALIA 26 LUGLIO 2023

Barbie – €1.749.972 / €12.707.361 (1.706.814 spettatori) Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One – €131.601 / €3.480.505 (458.510 spettatori) Elemental – €51.338 / €5.507.513 (797.447 spettatori) Il Signore degli Anelli: Il Ritorno del Re – Theatrical Version 4K – WB 100th Anniversary – €50.195 / €135.879 (19.080 spettatori) Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €49.288 / €5.500.704 (736.662 spettatori) La Maledizione della Queen Mary – €31.032 / €243.985 (38.157 spettatori) Insidious – La Porta Rossa – €19.945 / €1.375.907 (178.458 spettatori) Ruby Gillman La Ragazza con i Tentacoli – €14.112 / €917.877 (140.014 spettatori) Cattiva Coscienza – €9.789 / €132.170 (20.752 spettatori) Perfect Days – €5.622 / €9.273 (1.173 spettatori)

Fonte: Cinetel

