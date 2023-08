È ancora Barbie a dominare la classifica in Italia, in un weekend pre-ferragosto decisamente ricco rispetto alla media soprattutto per il buon numero di film in tenitura. In quattro giorni sono stati raccolti circa tre milioni di euro, quasi tre volte l’incasso dello stesso weekend di un anno fa.

Al primo posto troviamo appunto Barbie che raccoglie altri 1.2 milioni di euro: il film di Greta Gerwig arriva a 27.4 milioni di euro. Non sono molte le chances di arrivare a 30 milioni, ma non è detta l’ultima parola.

Seconda posizione per Shark 2 – L’abisso, che perde il 68% e incassa 734 mila euro, salendo a 3.8 milioni complessivi. Terza posizione, ben distante, per Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che incassa 187 mila euro e sfiora i cinque milioni complessivi. Al quarto posto Elemental incassa 127 mila euro e sale a 6.3 milioni di euro, mentre chiude la top-five Demeter – Il risveglio di Dracula, che in quattro giorni (e in una manciata di sale) raccoglie 110 mila euro. È più che altro un’uscita tecnica per un film arrivato in sala totalmente in sordina.

Da notare al settimo posto Il mio vicino Totoro, con 105 mila euro in quattro giorni: continua la riedizione dei film Ghibli da parte di Lucky Red.

INCASSI ITALIA 10-13 AGOSTO 2023

Barbie – €1.273.378 – Tot. €27.485.786 Shark 2 – L’Abisso – €734.658 – Tot. €3.809.687 Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte 1 – €187.987 – Tot. €4.990.285 Elemental – €127.361 – Tot. €6.309.461 Demeter – Il Risveglio di Dracula – €110.017 – Tot. €110.017 Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €109.303 – Tot. €6.183.935 Il Mio Vicino Totoro – €105.605 – Tot. €105.605 L’Ultima Notte di Amore – €25.251 – Tot. €3.417.692 Ruby Gillman, La Ragazza con i Tentacoli – €24.873 – Tot. €1.088.888 Le Otto Montagne – €20.878 – Tot. €5.945.553

