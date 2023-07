I riflessi di Barbenheimer si possono vedere anche negli incassi italiani del weekend, sebbene la combo con Oppenheimer non sia stata possibile (il film di Nolan uscirà il 23 agosto): Barbie è infatti un fenomeno anche nel nostro paese, ottenendo la bellezza di 7.7 milioni di euro in quattro giorni dopo una domenica in crescita a 1.9 milioni di euro. Si tratta del miglior esordio dell’anno (anche come media, che sfiora i 16 mila euro per sala!), un dato sensazionale se si pensa che siamo nel mese solitamente più moscio dell’anno al botteghino (dobbiamo tornare a Harry Potter e i doni della morte – parte 2, quindi al 2011, per trovare un incasso d’esordio maggiore a luglio, peraltro in cinque giorni). È anche il quarto miglior esordio dall’inizio della pandemia dopo Spider-Man: No Way Home, Avatar: la via dell’acqua e Doctor Strange nel multiverso della follia (che era uscito di mercoledì).

Al secondo posto nel weekend troviamo Mission: Impossible – Dead Reckoning – Parte Uno, che tiene decisamente bene (rispetto agli USA la competizione è minore, non essendoci Oppenheimer) e incassa altri 856 mila euro, portandosi a 3.1 milioni complessivi.

Terza posizione per Indiana Jones e il quadrante del destino, con 289 mila euro e un totale di 5.3 milioni di euro. Continua a tenere molto bene Elemental, che incassa altri 271 mila euro e sale a 5.3 milioni complessivi.

Chiude la top-five La maledizione della Queen Mary, che incassa 135 mila euro e sale a 162 mila euro in cinque giorni. Le altre nuove uscite in top-ten: Cattiva coscienza raccoglie 81 mila euro, salendo a 106 mila euro, mentre al nono posto troviamo Piggy con 15 mila euro e un totale di 20 mila euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 20-23 LUGLIO 2023

Barbie – €7.717.161 / €7.717.161 (992.857 spettatori) Mission Impossible – Dead Reckoning Part One – €856.998 / €3.105.135 (404.899 spettatori) Indiana Jones e il Quadrante del Destino – €289.914 / €5.368.163 (717.145 spettatori) Elemental – €271.351 / €5.371.398 (775.349 spettatori) La Maledizione della Queen Mary – €135.729 / €162.956 (25.454 spettatori) Insidious – La Porta Rossa – €116.429 / €1.314.722 (170.342 spettatori) Ruby Gillman La Ragazza con i Tentacoli – €92.787 / €879.501 (133.516 spettatori) Cattiva Coscienza – €81.052 / €106.240 (16.683 spettatori) Piggy – €15.732 / €20.278 Le 8 Montagne – €15.582 / €5.871.897 (857.761 spettatori)

Fonte: Cinetel

