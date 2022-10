Incassi Italia: Black Adam incassa oltre 700 mila euro sabato

Continua la corsa di Black Adam al box-office italiano: sabato il cinecomic della Warner Bros. ha raccolto 754 mila euro, ottenendo di gran lunga la miglior media per sala (vicino ai 1800 euro) e spingendosi a quasi 1.4 milioni di euro in tre giorni. A questo punto è possibile che superi i due milioni entro la fine del weekend.

Crescono quindi gli incassi generali rispetto a una settimana fa (e anche rispetto a un anno fa), con quasi 2 milioni di euro raccolti da tutta la classifica nella giornata di sabato.

Seconda posizione per Il colibrì, che raccoglie altri 291 mila euro e sale a 1.6 milioni di euro, mentre Halloween Ends al terzo posto incassa 167 mila euro, registrando una tenuta decisamente migliore rispetto agli Stati Uniti e salendo a 1.2 milioni di euro. Quarto posto per Ticket to Paradise, con 147 mila euro e un totale di 1.9 milioni di euro, mentre chiude la top-five Smile con 95 mila euro e un totale di 1.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 22 OTTOBRE 2022

BLACK ADAM – € 754.685 / € 1.374.476 IL COLIBRÌ – € 291.687 / € 1.597.215 HALLOWEEN ENDS – € 167.438 / € 1.193.846 TICKET TO PARADISE – € 147.955 / € 1.941.110 SMILE – € 95.293 / € 1.316.072 IL RAGAZZO E LA TIGRE – € 72.577 / € 379.001 A SPASSO COL PANDA – MISSIONE BEBÈ – € 58.426 / € 72.615 ASTOLFO – € 47.968 / € 74.361 BRADO – € 44.685 / € 77.117 SICCITÀ – € 38.003 / € 1.543.514

Fonte: Cinetel