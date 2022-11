Incassi Italia: Black Panther 2 in testa sabato, Strange World sale al secondo posto

È Black Panther: Wakanda Forever a guidare la classifica italiana sabato 26 novembre. Il cinecomic dei Marvel Studios incassa 272 mila euro e sale così a 7.3 milioni di euro complessivi.

Risale al secondo posto Strange World – Un mondo misterioso: il film d’animazione Disney era partito molto male negli infrasettimanali ma, come prevedibile, durante il weekend ha scalato la classifica. 239 mila euro per la pellicola firmata Disney Animation, per un totale di 350 mila euro, comunque un risultato insoddisfacente per la tipologia di film.

Terza posizione per Bones and All: il film di Luca Guadagnino incassa 186 mila euro e sale a 443 mila euro complessivi. The Menu, al quarto posto, incassa 174 mila euro e sale così a 1.1 milioni di euro. Chiude la top-five l’horror Gli occhi del Diavolo, con 142 mila euro e un totale di 241 mila euro.

INCASSI ITALIA 26 NOVEMBRE 2022

BLACK PANTHER – WAKANDA FOREVER – € 272.782 / € 7.320.962 STRANGE WORLD – UN MONDO MISTERIOSO – € 239.228 / € 350.306 BONES AND ALL – € 186.723 / € 443.832 THE MENU – € 174.230 / € 1.162.017 GLI OCCHI DEL DIAVOLO – € 142.973 / € 240.913 DIABOLIK – GINKO ALL’ATTACCO – € 120.119 / € 877.034 IL PRINCIPE DI ROMA – € 88.722 / € 603.977 LA STRANEZZA – € 69.319 / € 4.934.965 POKER FACE – € 54.191 / € 83.725 RASSEGNA CINEMATOGRAFICA – € 51.308

Fonte: Cinetel