Incassi Italia: Black Panther: Wakanda Forever apre con oltre 700 mila euro mercoledì

L’arrivo di un nuovo film Marvel porta sempre grandi incassi al box-office italiano, e Black Panther: Wakanda Forever non ha deluso le aspettative. Ieri sono stati raccolti 1.1 milioni di euro (un dato ovviamente in forte crescita rispetto alla settimana scorsa), di cui buona parte sono stati incassati dal cinecomic Marvel Studios. Wakanda Forever ha infatti debuttato con 717 mila euro e una media sopra i 1800 euro per sala (nelle 388 sale monitorate), per un totale di 96 mila biglietti staccati.

Non è facile confrontare questo dato con gli altri cinecomic Marvel. Gli altri film dell’UCM usciti a novembre sono solo Thor: the dark world, Thor: Ragnarok ed Eternals. Di questi, solo Eternals è uscito in pandemia, debuttando con 600 mila euro il 3 novembre 2021. Chiaramente, Wakanda Forever è un sequel mentre Eternals è un film “originale”, anche se i cinecomic Marvel hanno tutti il vantaggio di appartenere a un franchise ormai molto riconosciuto. La pellicola di Chloe Zhao chiuse il weekend con 3.8 milioni di euro in cinque giorni, e possiamo dire che Black Panther punterà un po’ più in alto. Quest’anno, invece, Doctor Strange nel multiverso della follia ha raccolto 2 milioni solo nel suo primo giorno di sfruttamento, mentre Thor: Love and Thunder ne ha incassati 1.4 milioni. Tuttavia sono film usciti in momenti dell’anno decisamente diversi e con un cast e personaggi di maggiore richiamo.

Seconda posizione mercoledì per La stranezza, con 99 mila euro e un totale di 3.4 milioni di euro. Al terzo posto L’ombra di Caravaggio raccoglie 77 mila euro e un totale di 900 mila euro. Al quarto posto il film evento Munch – Amori, fantasmi e donne vampiro, che incassa 30 mila euro e sale a 86 mila euro, mentre scende al quinto posto Black Adam, che raccoglie altri 21 mila euro e sale a 4.7 milioni.

INCASSI ITALIA 9 / 11 / 2022

BLACK PANTHER: WAKANDA FOREVER – 717.089 / 717.089 LA STRANEZZA – 99.498 / 3.412.143 L’OMBRA DI CARAVAGGIO – 77.490 / 900.068 MUNCH – AMORI, FANTASMI E DONNE – 30.668 / 86.063 BLACK ADAM – 21.017 / 4.725.271 TRIANGLE OF SADNESS – 19.014 / 482.874 LO SCHIACCIANOCI E IL FLAUTO MAGICO – 18.161 / 559.533 AMSTERDAM – 18.119 / 1.014.440 NEL NOSTRO CIELO UN ROMBO DI TUONO – 17.519 / 39.843 DANTE – 12.072 / 1.648.420

Fonte: Cinetel