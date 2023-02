Incassi Italia: il film concerto dei BTS batte tutte le nuove uscite giovedì

È BTS: Yet to Come in Cinemas a rimanere in testa alla classifica italiana giovedì 2 febbraio: il film-concerto raccoglie altri 65 mila euro e sale così a 185 mila euro, battendo tutte le nuove uscite del weekend.

Debutta al secondo posto la prima di queste nuove uscite: Gli spiriti dell’isola incassa 63 mila euro, con una media di circa 190 euro per sala. Al terzo posto un altro debutto, Bussano alla porta: il film di M. Night Shyamalan incassa 45 mila euro.

Quarto posto per Il primo giorno della mia vita, che incassa 43 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro, mentre chiude la top-five Babylon, con 29 mila euro e 1.8 milioni complessivi.

Altre due nuove uscite si piazzano in fondo alla top-ten: Asterix & Obelix: Il regno di mezzo apre con 234 mila euro al nono posto, mentre Decision to Leave di Park Chan-wook al decimo posto incassa 13 mila euro ma ottiene una media molto alta, oltre 200 euro per sala.

INCASSI ITALIA 2 FEBBRAIO 2023

BTS: YET TO COME IN CINEMAS – € 65.925 / € 185.449 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 62.972 / € 62.972 BUSSANO ALLA PORTA – € 45.515 / € 48.408 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 43.543 / € 1.133.028 BABYLON – € 29.810 / € 1.882.120 AVATAR – LA VIA DELL’ACQUA – € 27.647 / € 43.468.301 ME CONTRO TE IL FILM – MISSIONE GIUNGLA – € 27.522 / € 4.039.363 THE PLANE – € 24.876 / € 882.486 ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO – € 24.565 / € 24.565 DECISION TO LEAVE – € 13.338 / € 13.338

Fonte: Cinetel