Incassi Italia: BTS – Yet to Come in Cinemas in testa venerdì 3 febbraio

È ancora BTS – Yet to Come in Cinemas a dominare la classifica italiana venerdì 3 febbraio: il film-concerto raccoglie altri 119 mila euro e sale a 304 mila euro complessivi. Seconda posizione per Gli spiriti dell’isola, che incassa 105 mila euro salendo a 169 mila euro complessivi. Al terzo posto Il primo giorno della mia vita incassa 80 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro. Quarto posto per Bussano alla porta, con 74 mila euro e un totale di 122 mila euro. Chiude la top-five Avatar: la via dell’acqua, con 63 mila euro e un totale di 43.5 milioni di euro.

Da notare il ritorno in top-ten di Everything Everywhere All At Once, ridistribuito dopo le nomination agli Oscar.

INCASSI ITALIA 3 FEBBRAIO 2023

BTS: YET TO COME IN CINEMAS – € 118.926 / € 304.662 GLI SPIRITI DELL’ISOLA – € 105.533 / € 169.654 IL PRIMO GIORNO DELLA MIA VITA – € 80.941 / € 1.214.420 BUSSANO ALLA PORTA – € 73.987 / € 122.721 AVATAR: LA VIA DELL’ACQUA – € 63.352 / € 43.531.845 BABYLON – € 57.275 / € 1.939.563 THE PLANE – € 55.041 / € 937.567 ASTERIX & OBELIX: IL REGNO DI MEZZO – € 52.130 / € 77.004 ME CONTRO TE IL FILM: MISSIONE GIUNGLA – € 43.430 / € 4.082.966 EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE – € 22.931 / € 594.068

Fonte: Cinetel