Torna al primo posto venerdì al box-office italiano C’è ancora domani: il film di Paola Cortellesi era sceso per la prima volta in seconda posizione giovedì 24 novembre, ma venerdì ha recuperato la vetta e verosimilmente rimarrà in testa anche oggi e domani. Con altri 617 mila euro incassati, sale così a 21.6 milioni di euro.

Seconda posizione per Napoleon, che incassa 550 mila euro e sale così a 961 mila euro. Terzo posto per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa 226 mila euro e sale a 3.3 milioni di euro. Quarto posto per Cento domeniche, con 71 mila euro e un totale di 125 mila euro, mentre chiude la top-five The Marvels, con 38 mila euro e un totale di tre milioni di euro.

INCASSI ITALIA 24 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – €617,136 (Totale: €21,666,588) NAPOLEON – €550,327 (Totale: €961,116) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – €226,905 (Totale: €3,351,316) CENTO DOMENICHE – €71,860 (Totale: €125,002) THE MARVELS – €38,167 (Totale: €3,017,639) THANKSGIVING – €37,918 (Totale: €513,852) THE OLD OAK – €34,341 (Totale: €523,823) COMANDANTE – €19,474 (Totale: €3,353,584) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – €19,123 (Totale: €1,899,504) LA CHIMERA – €16,140 (Totale: €27,793)

Fonte: Cinetel

