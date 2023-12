È C’è ancora domani a guidare la classifica di giovedì 30 novembre, che chiude un mese fortunato al botteghino anche e soprattutto grazie al film della Cortellesi, che con 270 mila euro sale a 25.4 milioni complessivi.

Seconda posizione per Napoleon, che incassa 197 mila euro e sale a 3.9 milioni di euro, mentre Hunger Games – La ballata dell’usignolo e del serpente incassa 62 mila euro e sale a 4.4 milioni di euro complessivi. Al quarto posto Cento domeniche incassa 35 mila euro e sale a 756 mila euro complessivi.

Dal quinto posto in poi troviamo varie nuove uscite: quinta posizione per Home Education – Le regole del male, che debutta con quasi 30 mila euro, mentre al sesto posto Diabolik – Chi sei? apre con soli 25 mila euro (un anno fa Diabolik – Jinko all’attacco aveva aperto con 48 mila euro nella sua prima giornata). Settima posizione per La guerra dei nonni, che debutta con 20 mila euro, mentre all’ottavo posto Palazzina Laf apre con 16 mila euro. Nona posizione per Silent Night – Il silenzio della vendetta, con 15mila euro.

INCASSI ITALIA 30 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 270.143 (Totale: € 25.413.491) NAPOLEON – € 197.111 (Totale: € 3.905.623) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – € 62.615 (Totale: € 4.419.785) CENTO DOMENICHE – € 35.487 (Totale: € 756.005) HOME EDUCATION – LE REGOLE DEL MALE – € 29.804 (Totale: € 29.804) DIABOLIK – CHI SEI? – € 25.606 (Totale: € 25.606) LA GUERRA DEI NONNI – € 20.429 (Totale: € 20.429) PALAZZINA LAF – € 16.126 (Totale: € 35.091) IL SILENZIO DELLA VENDETTA (SILENT NIGHT) – € 15.751 (Totale: € 15.751) THE OLD OAK – € 9.844 (Totale: € 726.846)

Fonte: Cinetel

