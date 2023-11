C’è ancora domani guida la classifica italiana di sabato 18 novembre: il film di Paola Cortellesi incassa 1.3 milioni di euro e sale così a 17.3 milioni complessivi. Oggi supererà abbondantemente i 18 milioni.

Seconda posizione per Hunger Games: La ballata dell’usignolo e del serpente, che incassa 778 mila euro e sale a 1.7 milioni di euro in quattro giorni. Al terzo posto, molto distante, The Marvels incassa 255 mila euro e sale a 2.6 milioni di euro.

Trolls 3 – Tutti insieme, al quarto posto, incassa 192 mila euro e sale a 1.5 milioni complessivi.

Chiude la top-five Comandante, con 150 mila euro e un totale di 3.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA SABATO 18 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 1,347,271 (Tot. € 17,353,943) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – € 778,582 (Tot. € 1,773,193) THE MARVELS – € 255,546 (Tot. € 2,633,666) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – € 192,060 (Tot. € 1,566,903) COMANDANTE – € 150,882 (Tot. € 3,101,197) THANKSGIVING – € 149,023 (Tot. € 259,365) THE OLD OAK – € 129,453 (Tot. € 238,974) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 128,149 (Tot. € 5,148,622) DREAM SCENARIO – HAI MAI SOGNATO QUEST’UOMO? – € 45,800 (Tot. € 78,866) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 39,234 (Tot. € 5,040,179)

Fonte: Cinetel

