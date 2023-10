A sorpresa, C’è ancora domani è balzato in testa alla classifica italiana sabato 28 ottobre: il film di Paola Cortellesi, che ieri ha vinto tre premi alla Festa del Cinema di Roma, ha incassato 551 mila euro, salendo a 918 mila euro complessivi. Una componente importante di questo successo è senza dubbio il passaparola positivo.

Scende quindi al secondo posto Saw X, che incassa 404 mila euro e sale a 987 mila euro in quattro giorni. Al terzo posto Killers of the Flower Moon incassa 382 mila euro, salendo a 2.9 milioni, mentre Me contro Te il film – Vacanze in Transilvania non rimbalza particolarmente, rimanendo al quarto posto con 299 mila euro e un totale di 2.8 milioni di euro. Chiude la top-five Anatomia di una caduta, con 80 mila euro e un totale di 127 mila euro.

INCASSI ITALIA 28 OTTOBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 551.227 (Totale: € 918.189) SAW X – € 404.748 (Totale: € 987.479) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 382.472 (Totale: € 2.915.772) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 299.398 (Totale: € 2.811.456) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 80.416 (Totale: € 127.831) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 70.241 (Totale: € 8.320.240) RETRIBUTION – € 66.973 (Totale: € 117.788) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – € 63.789 (Totale: € 1.167.499) DOGMAN – € 53.276 (Totale: € 1.115.824) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – € 52.469 (Totale: € 2.916.796)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate