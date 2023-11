C’è ancora domani balza nuovamente in testa alla classifica italiana sabato 3 novembre, raccogliendo altri 547 mila euro. Il film di Paola Cortellesi si sta dimostrando un vero fenomeno, e ieri ha raggiunto i 4.4 milioni di euro, promettendo di guidare la classifica anche sabato e domenica.

Five Nights at Freddy’s, per contro, mostra il suo carattere frontloaded scendendo al secondo posto e incassando altri 475 mila euro, per un totale di 2.1 milioni di euro. Al terzo posto sale Comandante, con 159 mila euro e un totale di 886 mila euro.

Al quarto posto troviamo Saw X, con 145 mila euro e un totale di 2.5 milioni di euro, mentre Killers of the Flower Moon chiude la top-five con 103 mila euro e un totale ora sopra i 4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 3 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 547.280 (Tot. € 4.405.819) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 475.750 (Tot. € 2.125.550) COMANDANTE – € 159.147 (Tot. € 886.352) SAW X – € 145.670 (Tot. € 2.548.810) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 103.431 (Tot. € 4.060.968) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 62.726 (Tot. € 3.812.483) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 31.315 (Tot. € 419.321) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 19.831 (Tot. € 8.521.531) RETRIBUTION – € 18.833 (Tot. € 299.754) JOIKA – A UN PASSO DAL SOGNO – € 17.954 (Tot. € 32.923)

Fonte: Cinetel

