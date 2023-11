C’è ancora domani si sta rivelando una vera sorpresa al box-office italiano. Per fare un esempio della portata di questo fenomeno, basta fare il confronto tra gli incassi di ieri e quelli di una settimana fa: sabato 28 ottobre il film di Paola Cortellesi incassava 551 mila euro, nel suo terzo giorno di programmazione, mentre ieri ne ha raccolti quasi 1.2 milioni di euro, cioè più del doppio, quando sono passati oltre 10 giorni dalla sua uscita. Merito del passaparola positivo, che sta facendo crescere gli incassi in maniera sorprendente. Finora il film di Vision ha accumulato 5.6 milioni di euro, oggi supererà abbondantemente i 6 milioni.

Seconda posizione, con poco meno di 1 milione di euro, per Five Nights at Freddy’s, che sale così a 3.1 milioni di euro. Comandante, al terzo posto, incassa 392 mila euro e sale a quasi 1.3 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Saw X, che incassa 240 mila euro e sale a 2.8 milioni di euro, mentre chiude la top-five Killers of the Flower Moon con 227 mila euro e un totale di 4.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 4 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 1.189.490 (Tot. € 5.609.132) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 973.667 (Tot. € 3.104.204) COMANDANTE – € 392.700 (Tot. € 1.282.717) SAW X – € 240.349 (Tot. € 2.791.033) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 227.096 (Tot. € 4.290.046) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 172.145 (Tot. € 3.986.545) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 73.909 (Tot. € 493.445) JOIKA – A UN PASSO DAL SOGNO – € 48.146 (Tot. € 81.217) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 43.959 (Tot. € 8.566.330) RETRIBUTION – € 38.294 (Tot. € 338.420)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate