C’è ancora domani guida la classifica italiana di venerdì 16 novembre: il film di Paola Cortellesi raccoglie altri 716 mila euro, sfiorando così i 16 milioni di euro. A questo punto un incasso a fine weekend sopra i 18 milioni appare quasi scontato.

Seconda posizione per Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, che raccoglie 407 mila euro e sfiora così il milione di euro in tre giorni. Al terzo posto The Marvels raccoglie 109 mila euro, salendo a 2.3 milioni di euro, mentre al quarto posto Thanksgiving incassa 68 mila euro, portandosi a 109 mila euro in due giorni. Chiude la top-five Comandante, con 54 mila euro e quasi 3 milioni complessivi.

Al sesto posto The Old Oak incassa 51 mila euro e sale a 108 mila euro complessivi. Da notare che all’ottavo e al decimo posto due film, Five Nights at Freddy’s e Killers of the Flower Moon, hanno superato i cinque milioni di euro complessivi. Dream Scenario, al nono posto, incassa 19 mila euro e sale a 33 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 17 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 716,115 (Tot. € 15,993,379) HUNGER GAMES – LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – € 407,470 (Tot. € 992,489) THE MARVELS – € 109,079 (Tot. € 2,377,051) THANKSGIVING – € 68,469 (Tot. € 109,702) COMANDANTE – € 54,556 (Tot. € 2,949,804) THE OLD OAK – € 51,805 (Tot. € 108,792) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – € 46,815 (Tot. € 1,374,453) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 45,050 (Tot. € 5,019,933) DREAM SCENARIO – HAI MAI SOGNATO QUEST’UOMO? – € 19,794 (Tot. € 33,041) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 18,681 (Tot. € 5,000,945)

Fonte: Cinetel

