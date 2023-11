Il fenomeno C’è ancora domani sembra inarrestabile: il film di Paola Cortellesi non sembra infatti intenzionato a rallentare, e ieri è rimasto in vetta alla classifica incassando altri 1.4 milioni di euro. Questo in un colpo solo gli ha permesso di superare il traguardo dei 10 milioni di euro e di arrivare a 11 milioni di euro complessivi.

Al secondo posto, molto distante, troviamo The Marvels: il cinecomic dei Marvel Studios incassa 586 mila euro e sale così a 1.3 milioni di euro in quattro giorni. Al terzo posto Five Nights at Freddy’s incassa 393 mila euro e sale a 4.5 milioni di euro, mentre sale al quarto posto Trolls 3 – Tutti Insieme, con 318 mila euro e un totale di 776 mila euro. Chiude la top-five Comandante, con 256 mila euro e un totale di 2.3 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 11 NOVEMBRE 2023

C’è ancora domani – €1,432,446 (Tot. €11,025,133) The Marvels – €586,098 (Tot. €1,344,031) Five Nights at Freddy’s – €393,968 (Tot. €4,576,029) Trolls 3 – Tutti Insieme (Trolls Band Together) – €318,868 (Tot. €776,028) Comandante – €256,092 (Tot. €2,366,055) Saw X – €110,469 (Tot. €3,297,849) Killers of the Flower Moon – €107,464 (Tot. €4,789,434) Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania – €63,153 (Tot. €4,359,822) Anatomia di una Caduta – €50,662 (Tot. €693,714) Joika – A Un Passo Dal Sogno – €24,059 (Tot. €210,044)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate