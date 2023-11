Inarrestabile C’è ancora domani: il film di Paola Cortellesi domina la classifica italiana anche venerdì 10 novembre, raccogliendo ben 735 mila euro e salendo a quasi 9.6 milioni di euro. Oggi supererà un traguardo fondamentale, quello dei 10 milioni di euro, che un film italiano non vedeva da molto tempo.

Al secondo posto, ben distanziato, The Marvels incassa 296 mila euro, salendo così a 755 mila euro in tre giorni. Five Nights at Freddy’s, al terzo posto, raccoglie 167 mila euro e sale a 4.2 milioni complessivi. Comandante, al quarto posto, sfiora i 100 mila euro e sale a 2.1 milioni di euro, mentre al quinto posto Trolls 3 – Tutti insieme incassa 90 mila euro e sale a 456 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 10 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – €735,001 (Tot. €9,584,372) The Marvels – €296,163 (Tot. €755,914) Five Nights at Freddy’s – €167,349 (Tot. €4,180,957) Comandante – €99,636 (Tot. €2,109,025) Trolls 3 – Tutti Insieme (Trolls Band Together) – €90,190 (Tot. €456,573) Saw X – €58,835 (Tot. €3,186,790) Killers of the Flower Moon – €47,758 (Tot. €4,681,510) Io Capitano – €24,305 (Tot. €4,065,871) Anatomia di una Caduta – €20,046 (Tot. €643,052) Me Contro Te Il Film – Vacanze in Transilvania – €13,897 (Tot. €4,296,514)

Fonte: Cinetel

