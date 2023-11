Non c’è blockbuster che tenga: nel suo quarto weekend nelle sale, C’è ancora domani domina ancora la classifica italiana e incassa quasi 4.1 milioni di euro (perdendo solo l’11%). Solo ieri il film ha incassato oltre un milione e mezzo di euro, portandosi a un soffio dai 19 milioni di euro: domani o mercoledì dovrebbe superare i 20 milioni di euro, diventando uno dei maggiori successi dalla riapertura dei cinema nel 2021.

Apre quindi al secondo posto Hunger Games: la ballata dell’usignolo e del serpente, con 2 milioni di euro e una buona media di oltre cinquemila euro per sala.

Scende al terzo posto, perdendo il 60% degli incassi, The Marvels: il cinecomic dei Marvel Studios raccoglie solo 637 mila euro (ieri è finito al quarto posto), salendo così a 2.8 milioni di euro.

Trolls 3 – Tutti insieme si piazza al quarto posto con 510 mila euro e un totale di 1.8 milioni di euro. Comandante, al quinto posto, incassa 367 mila euro e sale a 3.2 milioni di euro.

Tra le nuove uscite segnaliamo Thanksgiving al sesto posto con 355 mila euro, The Old Oak al settimo posto con 346 mila euro e Dream Scenario al nono con 123 mila euro. Film in tenitura come Five Nights at Freddy’s e Killers of the Flower Moon superano invece il traguardo dei cinque milioni di euro.

INCASSI ITALIA 16-19 NOVEMBRE 2023

C’È ANCORA DOMANI – €4,078,584 (Tot. €18,905,536) HUNGER GAMES: LA BALLATA DELL’USIGNOLO E DEL SERPENTE – €2,048,319 (Tot. €2,394,755) THE MARVELS – €637,465 (Tot. €2,844,475) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME – €510,416 (Tot. €1,818,030) COMANDANTE – €367,481 (Tot. €3,230,319) THANKSGIVING – €355,641 (Tot. €355,641) THE OLD OAK – €346,093 (Tot. €366,028) FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – €272,993 (Tot. €5,229,352) DREAM SCENARIO – €123,229 (Tot. €123,229) KILLERS OF THE FLOWER MOON – €102,021 (Tot. €5,070,409)

Fonte: Cinetel

