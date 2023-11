Festività del 1 novembre all’insegna del cinema italiano: ieri infatti i primi due posti in classifica sono stati occupati da due pellicole nostrane, in attesa dell’uscita di Five Nights at Freddy’s prevista per oggi.

C’è ancora domani domina la top-ten, con un risultato davvero straordinario: 1.1 milioni di euro per il film di Paola Cortellesi, che sta avendo un ottimo passaparola e sfiora i 3.5 milioni di euro complessivi.

Seconda posizione per Comandante, che incassa 459 mila euro e sale così a 624 mila euro in due giorni. Terzo posto per Killers of the Flower Moon, che incassa 376 mila euro e sale a 3.8 milioni di euro. Scende al quarto posto Saw X, con 359 mila euro e un totale di quasi 2.3 milioni di euro, mentre chiude la top-five il film dei Me contro Te con 334 mila euro e un totale di quasi 3.7 milioni di euro.

Da notare il debutto, con le anteprime, di Trolls 3 – Tutti insieme: sesta posizione per il film DreamWorks Animation, che incassa 319 mila euro. Uscirà al cinema il 9 novembre.

INCASSI ITALIA 1 / 11 / 2023

C’È ANCORA DOMANI – € 1.170.460 (Tot. € 3.496.609) COMANDANTE – € 459.670 (Tot. € 624.277) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 376.781 (Tot. € 3.879.650) SAW X – € 359.994 (Tot. € 2.290.905) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 334.525 (Tot. € 3.682.089) TROLLS 3 – TUTTI INSIEME (TROLLS BAND TOGETHER) – € 319.356 (Tot. € 319.356) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 97.915 (Tot. € 370.958) RETRIBUTION – € 52.932 (Tot. € 270.174) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 51.656 (Tot. € 8.491.227) L’ULTIMA VOLTA CHE SIAMO STATI BAMBINI – € 46.979 (Tot. € 1.318.875)

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate