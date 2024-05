Il primo weekend di maggio al box-office italiano si apre in calo rispetto a un anno fa, ma anche rispetto agli anni precedenti, con 5.9 milioni di euro. Manca infatti il cinecomic Marvel che, negli ultimi 15 anni, inaugurava tradizionalmente la stagione cinematografica estiva. È un problema che investe non solo il nostro paese, ma tutto il mercato, come spiegavamo nell’analisi del weekend americano.

Challengers guida nuovamente la classifica, con 792 mila euro in quattro giorni e un totale di 3 milioni di euro: oggi o domani diventerà il secondo maggiore incasso di un film di Luca Guadagnino in Italia (è difficile che riesca a superare i 6 milioni di Melissa P).

Seconda posizione per Sarò con te, film evento sullo scudetto del Napoli che in due giorni raccoglie 770 mila euro, piazzandosi in testa sia sabato che domenica e ottenendo una media di oltre cinquemila euro per sala (la migliore della classifica).

Apre al terzo posto The Fall Guy, con 668 mila euro, un dato meno convincente del previsto. Complessivamente la pellicola con Ryan Gosling ed Emily Blunt sale a 1.2 milioni di euro, incluse le anteprime del 26 aprile e l’apertura del 1 maggio.

Chiude il weekend in quarta posizione Garfield – Una missione gustosa, con 562 mila euro e un totale di 1.2 milioni di euro. Dopo aver debuttato in testa il 1 maggio, il film d’animazione ha perso terreno nei giorni successivi, tornando al secondo posto ieri.

Al quinto posto Confidenza frena rispetto al weekend d’esordio e incassa 287 mila euro, salendo a 1.4 milioni di euro complessivi.

Il resto della classifica presenta film in tenitura, tra cui segnaliamo il traguardo di Back to Black, che ha superato i 2 milioni complessivi, la buona tenuta del documentario Anselm con un totale di 256 mila euro, e i traguardi di Cattiverie a domicilio e Ghostbusters – Minaccia glaciale, che superano rispettivamente il milione di euro e i 2.7 milioni di euro.

INCASSI ITALIA WEEKEND 2-5 MAGGIO 2024

Challengers – €792.510 weekend, €3.039.017 totali Sarò con te – €770.213 weekend, €770.213 totali The Fall Guy – €668.987 weekend, €1.196.329 totali Garfield – Una missione gustosa – €562.361 weekend, €1.257.401 totali Confidenza – €287.230 weekend, €1.390.492 totali Back to Black – €165.415 weekend, €2.106.432 totali Civil War – €158.930 weekend, €1.684.968 totali Anselm – €134.054 weekend, €256.321 totali Cattiverie a domicilio – €130.677 weekend, €1.066.938 totali Ghostbusters – Minaccia glaciale – €122.699 weekend, €2.720.348 totali

Fonte: Cinetel

