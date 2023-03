Incassi Italia: Creed III supera il milione di euro

È Creed III a guidare la classifica di venerdì 3 marzo al box-office italiano: il film di Michael B. Jordan incassa 464 mila euro e sale così sopra il milione di euro in due giorni, e a questo punto supererà abbondantemente i due milioni e mezzo nel suo primo weekend, piazzandosi tra gli incassi del primo e quelli del secondo film.

Seconda posizione per The Whale, che incassa altri 93 mila euro e continua la sua corsa superando il milione di euro. Al terzo posto troviamo Ant-Man and the Wasp: Quantumania, che incassa altri 55 mila euro e sale a 5.2 milioni di euro.

Al quarto posto Mummie – A spasso nel tempo raccoglie altri 33 mila euro, salendo a 951 mila euro complessivi. Chiude la top-five Mixed By Erry, con 28 mila euro e un totale di 54 mila euro in due giorni.

Tra le altre uscite, Empire of Light al sesto posto incassa 27 mila euro e sale a 44 mila euro in due giorni, il film evento di Demon Slayer al settimo posto raccoglie 26 mila euro e sale a 58 mila euro in due giorni.

INCASSI ITALIA 3 MARZO 2023

CREED III – € 464.436 / € 1.018.770 THE WHALE – € 93.372 / € 1.080.742 ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA – € 55.814 / € 5.227.958 MUMMIE – A SPASSO NEL TEMPO (MUMMIES) – € 33.041 / € 951.268 MIXED BY ERRY – € 28.079 / € 54.686 EMPIRE OF LIGHT – € 27.436 / € 44.499 DEMON SLAYER: KIMETSU NO YAIBA – TO THE SWORDSMITH VILLAGE – € 26.510 / € 58.711 NON COSI’ VICINO (A MAN CALLED OTTO) – € 26.224 / € 1.095.402 TRAMITE AMICIZIA € 21.260 / € 2.525.878 ROMANTICHE € 13.547 / € 357.749

Fonte: Cinetel