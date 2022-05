LEGGI – La recensione

Come previsto, Doctor Strange nel multiverso della follia ha debuttato subito in testa alla classifica mercoledì 4 maggio, dominando gli incassi in Italia con due milioni di euro. Un ottimo esordio, uno dei migliori in assoluto per i Marvel Studios dopo(5.3 milioni),(3.1 milioni),(2.3 milioni). È anche uno dei migliori esordi in assoluto dopo l’inizio della pandemia, anche se sotto(2.9 milioni). E a proposito del regista Sam Raimi, il suoraccolse 2.7 milioni di euro (uscì nel 2007). I film Marvel hanno la tendenza a essere abbastanza frontloaded, quindi sarà interessante vedere come terrà il cinecomic in questi giorni e lungo tutto il weekend: vi aggiorneremo giorno dopo giorno.

Nella classifica di mercoledì troviamo, al secondo posto, Downton Abbey 2 – Una nuova era, con 48 mila euro e un totale di 564 mila euro, mentre al terzo posto Animali Fantastici – I segreti di Silente incassa altri 42 mila euro e sale a 7.6 milioni di euro.

Incassi Italia 4 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 2.027.286 / € 2.027.286 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 48.292 / € 564.810 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 42.522 / € 7.678.285 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 15.068 / € 1.282.412 THE NORTHMAN – € 14.132 / € 919.136 SONIC 2 – IL FILM – € 8.874 / € 3.717.671 FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION – € 8.080 / € 508.795 AMMA’S WAY – UN ABBRACCIO AL MONDO – € 7.212 / € 23.650 THE LOST CITY – € 6.732 / € 814.285 LA NUOVA SCUOLA GENOVESE – € 5.606 / € 19.777

Fonte: Cinetel