Continua la corsa diverso la conquista del primo weekend al box-office italiano: il film ha dominato gli incassi di venerdì, con una crescita rispetto a giovedì, raccogliendo quasi 1.4 milioni di euro e salendo a 4.5 milioni di euro in tre giorni. Si tratta già di uno dei migliori incassi del 2022: il cinecomic Marvel punta a superare i 7.5 milioni di euro entro domenica sera.

Seconda posizione per Animali fantastici: i segreti di Silente, che incassa altri 61 mila euro e sale a 7.7 milioni di euro. Terzo posto per Downton Abbey 2 – Una nuova era, che raccoglie 43 mila euro e sale a 636 mila euro complessivi. Quarto posto per Il sesso degli angeli, che incassa 22 mila euro e sale a 1.3 milioni di euro. Chiude la top-five The Northman, che incassa 22 mila euro e sale a 955 mila euro complessivi.

INCASSI ITALIA 6 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 1.379.897 / € 4.493.693 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 61.371 / € 7.772.971 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 43.850 / € 636.461 IL SESSO DEGLI ANGELI – € 22.353 / € 1.316.516 THE NORTHMAN – € 22.347 / € 955.762 THE LOST CITY – € 17.612 / € 838.842 SETTEMBRE – € 17.012 / € 26.793 SONIC 2 – IL FILM – € 16.214 / € 3.741.011 GLI STATI UNITI CONTRO BILLIE HOLIDAY – € 15.624 / € 22.587 FINALE A SORPRESA – OFFICIAL COMPETITION – € 5.407 / € 517.411

Fonte: Cinetel