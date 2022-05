Doctor Strange nel multiverso della follia ha superato un nuovo traguardo al box-office italiano, in quello che sembra sarà un weekend molto moscio al botteghino, complice senza dubbio il caldo fuori stagione (a fare la differenza dovrebbero essere, stasera e domani, le anteprime di).

Il cinecomic dei Marvel Studios ieri ha raccolto altri 146 mila euro, superando quindi la soglia dei 12 milioni di euro. Al secondo posto Esterno notte – Parte 1, con 32 mila euro e un totale di 88 mila euro in tre giorni, mentre chiude il podio L’arma dell’inganno – Operazione Mincemeat, con 18 mila euro e un totale di 253 mila euro.

Ieri sono stati raccolti complessivamente poco meno di 300 mila euro: siamo a circa 44 mila biglietti staccati, ovvero -81% rispetto allo stesso venerdì pre-pandemico. La strada per un vero recupero del cinema, in Italia, è ancora molto lunga e l’estate alle porte non può che allarmare in questo senso.

INCASSI ITALIA – 20 / 5 / 2022

DOCTOR STRANGE NEL MULTIVERSO DELLA FOLLIA – € 146.667 / € 12.096.031 ESTERNO NOTTE – PARTE 1 – € 32.389 / € 88.175 L’ARMA DELL’INGANNO – OPERAZIONE MINCEMEAT – € 18.570 / € 253.086 IO E LULÙ – € 12.711 / € 202.732 ANIMALI FANTASTICI – I SEGRETI DI SILENTE – € 11.633 / € 8.286.732 TWENTY ONE PILOTS CINEMA EXPERIENCE – € 11.179 / € 18.213 SECRET TEAM 355 – € 7.544 / € 121.554 FIRESTARTER – € 5.655 / € 99.443 AMERICAN NIGHT – € 5.650 / € 9.389 DOWNTON ABBEY 2 – UNA NUOVA ERA – € 5.127 / € 996.141

