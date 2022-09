Incassi Italia: Dragon Ball Super: Super Hero debutta al primo posto giovedì!

È Dragon Ball Super: Super Hero a debuttare in testa in Italia giovedì 29 settembre: il film d’animazione guida una classifica rinnovata grazie alle numerose nuove uscite. Complessivamente sono stati incassati 572 mila euro, la metà di una settimana fa quando era l’ultimo giorno di Cinema in Festa, mentre è il doppio rispetto a due settimane prima, giovedì 15 settembre.

Dragon Ball Super: Super Hero raccoglie 213 mila euro, ottenendo la miglior media della classifica. Ricordiamo che in tutto il mondo ha incassato quasi 80 milioni di dollari, di cui 34 negli Stati Uniti.

Apre al secondo posto Siccità di Paolo Virzì: il film presentato al Festival di Venezia raccoglie 55 mila euro, che aggiunti agli incassi delle anteprime di una settimana fa (a prezzo speciale) diventano 137 mila euro. Scende al terzo posto Avatar, con 53 mila euro e un totale di ben due milioni di euro.

Scende al quarto posto Don’t Worry Darling, che incassa 49 mila euro e sale a 1.2 milioni di euro, mentre chiude la top-five Smile, che apre con 41 mila euro. Debutta al sesto posto Dante, con 39 mila euro, mentre apre al settimo posto Omicidio nel West End con 25 mila euro. Al nono posto debutta infine Tutti a bordo, con 10 mila euro.

Vi ricordiamo che negli infrasettimanali è uscito l’evento Moonage Daydream, che ha raccolto più di 400 mila euro.

INCASSI ITALIA 29 SETTEMBRE 2022

DRAGON BALL SUPER: SUPER HERO – € 213.000 / € 213.000 SICCITÀ – € 55.866 / € 137.082 AVATAR RE-RELEASE – € 53.114 / € 2.090.004 DON’T WORRY DARLING – € 49.089 / € 1.262.078 SMILE – € 41.616 / € 41.616 DANTE – € 38.953 / € 38.953 OMICIDIO NEL WEST END – € 25.781 / € 25.781 TI MANGIO IL CUORE – € 10.727 / € 350.774 TUTTI A BORDO – € 10.038 / € 10.038 IL SIGNORE DELLE FORMICHE – € 8.206 / € 1.465.065

Fonte: Cinetel