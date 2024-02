È stato un giovedì positivo al box-office italiano, grazie ovviamente all’uscita di Dune: Parte Due in oltre 430 cinema. Il film di Denis Villeneuve ha raccolto 417 mila euro, ottenendo la miglior media per sala (oltre 900 euro), una cifra che sommata alle anteprime in 326 cinema del giorno precedente diventa 679 mila euro.

Il primo film, lo ricordiamo, uscì in un periodo molto difficile al box-office: era settembre 2021, la pandemia colpiva ancora e l’incasso fu di 426 mila euro (incluse alcune anteprime di mezzanotte). Il confronto è quindi complicato, e va detto che le aspettative per questo sequel erano di un debutto decisamente più alto, ma una analisi più chiara sarà possibile farla nei prossimi giorni, quando anche il passaparola inizierà a fare effetto (le recensioni sono estremamente positive, così come le prime reazioni del pubblico). Dune: Parte Uno chiuse il suo primo weekend con 2.1 milioni di euro, finendo la sua corsa a 7.5 milioni di euro.

Al secondo posto mercoledì troviamo Bob Marley: One Love, con altri 106 mila euro e un totale di 1.5 milioni di euro. Terza posizione per La zona di interesse, che incassa altri 98 mila euro e sale a 1.1 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 28 FEBBRAIO 2024

Dune – Parte 2: € 417.829; totale € 679.551 Bob Marley- One Love: € 106.342; totale € 1.553.049 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 98.015; totale € 1.062.232 Past Lives: € 66.341; totale € 2.255.603 Povere Creature! (Poor Things): € 34.379; totale € 8.125.635 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso l’Allenamento dei Pilastri: € 26.755; totale € 606.321 Volare: € 23.924; totale € 323.524 Night Swim: € 22.774; totale € 510.486 Emma e il Giaguaro Nero (Le Dernier Jaguar): € 22.671; totale € 640.627 Romeo è Giulietta: € 17.094; totale € 1.189.634

