Dune – Parte Due inizia la sua corsa al box-office italiano con 259 mila euro e una media che sfiora gli 800 euro per sala. Il film di Denis Villeneuve esce ufficialmente oggi, ma ieri si sono svolte le anteprime nazionali: coinvolti 326 schermi, ovviamente con una sola proiezione (in diversi casi abbinata alla maratona con il primo film). Non sarà facile fare confronti con il primo film, soprattutto perché uscì a settembre 2021 (in un periodo dell’anno diverso e in piena pandemia), oltretutto in quel caso le anteprime vennero incluse nel dato del primo giorno, che fu di 419 mila euro. Nel suo primo weekend il film incassò 2.1 milioni di euro, chiudendo poi la sua corsa a 7.5 milioni di euro (il dato include anche la release delle ultime settimane).

Seconda posizione, martedì, per Bob Marley: One Love, che incassa altri 120 mila euro e sale a 1.4 milioni di euro. Al terzo posto troviamo invece La zona d’interesse, con 88 mila euro e un totale di 963 mila euro. Quarto posto per Past Lives, con 61 mila euro, mentre chiude la top-five Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con 43 mila euro e un totale di 579 mila euro (un dato già abbondantemente sopra i risultati finali dei due film precedenti, usciti nel 2022 e nel 2023: Il treno Mugen incassò 51 mila euro, Il viaggio dei forgiatori di katana chiuse la sua corsa a 363 mila euro).

INCASSI ITALIA 27 FEBBRAIO 2024

Dune – Parte 2: € 259.315; totale € 259.315 Bob Marley- One Love: € 120.098; totale € 1.444.805 La Zona d’Interesse (The Zone of Interest): € 88.706; totale € 963.214 Past Lives: € 61.667; totale € 2.188.655 Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Verso l’Allenamento dei Pilastri: € 43.990; totale € 579.107 Povere Creature! (Poor Things): € 37.783; totale € 8.090.758 Night Swim: € 30.507; totale € 487.425 Emma e il Giaguaro Nero (Le Dernier Jaguar): € 24.324; totale € 617.535 Volare: € 21.774; totale € 299.501 Adesso Vinco Io: € 20.822; totale € 41.768

