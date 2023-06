È Elemental a debuttare al primo posto nella classifica italiana mercoledì 21 giugno: una giornata nella quale sono stati raccolti 678 mila euro complessivi (con 102 mila spettatori), in calo del 21% rispetto a una settimana fa (il penultimo giorno di Cinema in Festa) ma in crescita del 40% rispetto a un anno fa.

LEGGI – La recensione di Elemental

L’offerta cinematografica per tutta la famiglia si arricchisce di un titolo Pixar: Elemental apre in testa con 291 mila euro, un esordio incoraggiante se confrontato ai 186 mila euro di Lightyear che uscì il 15 giugno dell’anno scorso (e chiuse la sua corsa con soli due milioni e mezzo). L’altro grande esordio estivo precedente, Toy Story 4, aprì con 430 mila euro (e chiuse la sua corsa sopra i 6 milioni), ma ricordiamo che a differenza di questi due film Elemental è un titolo originale, non è insomma un sequel o uno spinoff di un franchise già noto.

Scende quindi al secondo posto The Flash, che incassa 107 mila euro e sale a un milione e mezzo di euro in una settimana, mentre chiude il podio un altro film d’animazione: Spider-Man: Across the Spider-Verse incassa 71 mila euro e sale a 5.4 milioni di euro.

Gli altri esordi di mercoledì sono Fidanzata in affitto, al sesto posto con 31 mila euro, e Un matrimonio mostruoso, settimo con 13 mila euro.

INCASSI ITALIA 21 GIUGNO 2023

ELEMENTAL – € 291.995 / Totale: € 291.995 THE FLASH – € 107.825 / Totale: € 1.577.335 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – € 71.436 / Totale: € 5.475.857 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – € 49.149 / Totale: € 11.414.227 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO – € 39.065 / Totale: € 2.259.993 FIDANZATA IN AFFITTO (NO HARD FEELINGS) – € 31.726 / Totale: € 31.726 UN MATRIMONIO MOSTRUOSO – € 13.097 / Totale: € 13.097 RAPITO – € 10.565 / Totale: € 1.519.100 FAST X – € 8.287 / Totale: € 11.708.205 EMILY – € 5.634 / Totale: € 51.172

Fonte: Cinetel

Classifiche consigliate