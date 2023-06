È Elemental a guidare la classifica italiana giovedì 22 giugno, mantenendo la posizione rispetto l’esordio e incassando altri 223 mila euro. Complessivamente il film Pixar ha quindi raccolto 515 mila euro in due giorni.

Seconda posizione per The Flash, che raccoglie 81 mila euro perdendo quasi l’80% rispetto a giovedì scorso e sale a 1.6 milioni di euro complessivi. Spider-Man: Across the Spider-Verse al terzo posto incassa altri 53 mila euro, portandosi a 5.5 milioni di euro.

Apre al quarto posto Fidanzata in affitto, che incassa 38 mila euro, per un totale di 70 mila euro, mentre chiude la top-five La Sirenetta, che incassa 33 mila euro e sale a 11.4 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 22 GIUGNO 2023

ELEMENTAL – € 223.027 / Totale: € 515.557 THE FLASH – € 81.557 / Totale: € 1.659.548 SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE – € 53.512 / Totale: € 5.529.381 FIDANZATA IN AFFITTO (NO HARD FEELINGS) – € 38.617 / Totale: € 70.343 LA SIRENETTA (THE LITTLE MERMAID) – € 33.807 / Totale: € 11.448.035 TRANSFORMERS – IL RISVEGLIO – € 28.830 / Totale: € 2.288.822 EMILY – € 13.974 / Totale: € 65.146 UN MATRIMONIO MOSTRUOSO – € 13.334 / Totale: € 26.443 RAPITO – € 7.948 / Totale: € 1.527.644 FAST X – € 6.874 / Totale: € 11.715.079

Fonte: Cinetel

