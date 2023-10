È L’esorcista – il credente a rimanere in testa alla classifica italiana venerdì 6 ottobre: il film horror cresce rispetto al giorno precedente e raccoglie altri 250 mila euro, ottenendo di gran lunga la miglior media per sala e salendo a 454 mila euro in due giorni.

Balza al secondo posto Assassinio a Venezia, con altri 104 mila euro e un totale di 6.8 milioni di euro (supererà i sette milioni nel weekend), mentre al terzo posto tiene ancora bene Talk to Me, con 104 mila euro e un totale di 1.1 milioni di euro.

Al quarto posto troviamo Asteroid City, con 73 mila euro e un totale di 892 mila euro, mentre chiude la top-five Volevo un figlio maschio, con 56 mila euro e un totale di 84 mila euro.

INCASSI ITALIA 6 OTTOBRE 2023

L’ESORCISTA – IL CREDENTE – €250,154 (Totale: €454,311) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – €104,409 (Totale: €6,794,998) TALK TO ME – €104,372 (Totale: €1,129,376) ASTEROID CITY – €73,090 (Totale: €892,486) VOLEVO UN FIGLIO MASCHIO – €56,691 (Totale: €84,333) IO CAPITANO – €56,572 (Totale: €2,761,256) THE CREATOR – €51,778 (Totale: €754,532) OPPENHEIMER – €45,095 (Totale: €27,229,068) NATA PER TE – €42,495 (Totale: €73,773) PAW PATROL: IL SUPER FILM – €41,683 (Totale: €894,535)

Fonte: Cinetel

