Dopo lo straordinario risultato alle anteprime del 31 ottobre, Five Nights at Freddy’s apre in testa alla classifica italiana giovedì 2 novembre, incassando 614 mila euro: in due giorni, l’horror Blumhouse ha raccolto 1.6 milioni di euro.

Scende quindi al secondo posto C’è ancora domani, che incassa 341 mila euro e sale a 3.8 milioni complessivi, mentre chiude il podio Saw X, con 108 mila euro e un totale di 2.4 milioni di euro.

Al quart posto Comandante incassa 99 mila euro, salendo a 726 mila euro complessivi, mentre chiude la top-five Killers of the Flower Moon, con 74 mila euro e un totale che sfiora i 4 milioni di euro complessivi.

In top-ten entra anche Joika – A un passo dal sogno, che apre al nono posto con quasi 14 mila euro.

INCASSI ITALIA 2 NOVEMBRE 2023

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 613.911 (Tot. € 1.642.918) C’È ANCORA DOMANI – € 341.536 (Tot. € 3.854.517) SAW X – € 108.743 (Tot. € 2.402.228) COMANDANTE – € 99.156 (Tot. € 726.141) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 74.718 (Tot. € 3.956.289) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 63.293 (Tot. € 3.748.900) ANATOMIA DI UNA CADUTA (ANATOMIE D’UNE CHUTE) – € 17.048 (Tot. € 388.006) IO CAPITANO – € 13.836 (Tot. € 3.921.047) JOIKA – A UN PASSO DAL SOGNO – € 13.804 (Tot. € 14.899) RETRIBUTION – € 10.675 (Tot. € 280.921)

Fonte: Cinetel

