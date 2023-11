Non che ci fossero dubbi, dopo il grandissimo esordio in Nordamerica (dove i risultati definitivi sono stati rivisti addirittura al rialzo: 80 milioni di dollari nel weekend), ma ieri anche in Italia Five Nights at Freddy’s è partito col botto. Complice la sera di Halloween, la Universal ha tenuto anteprime nazionali del film horror fenomeno dell’autunno, realizzando la bellezza di un milione di euro in poco meno di 300 cinema (con una media altissima, oltre 3500 euro per sala).

Al secondo posto regge bene Saw X, che porta a casa altri 471 mila euro, per un totale di 1.9 milioni di euro. Al terzo posto troviamo il cinema italiano: C’è ancora domani di Paola Cortellesi incassa 436 mila euro, quanto basta per superare i due milioni di euro complessivi (sale a 2.3 milioni).

Apre al quarto posto Comandante, con 162 mila euro, mentre chiude la top-five Killers of the Flower Moon con 139 mila euro e un totale di 3.5 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli altri titoli horror in classifica, sia L’esorcista – il credente che Talk to Me hanno riguadagnato posizioni: il primo, al sesto posto, incassa 107 mila euro e supera i tre milioni complessivi; il secondo al nono posto incassa 48 mila euro e sale a 2.2 milioni di euro.

INCASSI ITALIA 31 OTTOBRE 2023

FIVE NIGHTS AT FREDDY’S – € 1.017.309 (Tot. € 1.017.309) SAW X – € 471.678 (Tot. € 1.926.385) C’È ANCORA DOMANI – € 436.374 (Tot. € 2.322.097) COMANDANTE – € 162.449 (Tot. € 162.459) KILLERS OF THE FLOWER MOON – € 139.631 (Tot. € 3.502.052) L’ESORCISTA – IL CREDENTE (THE EXORCIST: BELIEVER) – € 107.603 (Tot. € 3.065.470) ME CONTRO TE IL FILM – VACANZE IN TRANSILVANIA – € 91.552 (Tot. € 3.346.478) ASSASSINIO A VENEZIA (A HAUNTING IN VENICE) – € 51.052 (Tot. € 8.438.737) TALK TO ME – € 48.135 (Tot. € 2.238.526) IO CAPITANO – € 38.244 (Tot. € 3.878.314)

Fonte: Cinetel

