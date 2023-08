Ottimo esordio per Oppenheimer al box-office italiano: Il film di Christopher Nolan ha raccolto ben 2 milioni di euro in poco più di 470 cinema, ottenendo una media sopra i 4200 euro per sala, il tutto in una giornata infrasettimanale di fine agosto. È il miglior esordio di sempre per un film di Christopher Nolan (batte gli 1.3 milioni de Il cavaliere oscuro – il ritorno), e uno dei migliori in assoluto dall’inizio della pandemia, ma soprattutto sembra dimostrare che il lancio scorporato da Barbie (rispetto agli USA e ad altri territori) ha giovato, visto che il film di Greta Gerwig al suo primo giorno aveva raccolto 2.1 milioni di euro, ovvero poco più del film di Nolan.

Apre al secondo posto, molto distante, La casa dei fantasmi: il film Disney debutta con 190 mila euro. Scende quindi al terzo posto Barbie, che incassa 156 mila euro e sale a 29.6 milioni di euro. Il traguardo dei 30 milioni di euro, a questo punto, potrebbe essere raggiunto entro la fine del weekend.

AL quarto posto troviamo Shark 2 – L’abisso, con 49 mila euro e un totale di 4.8 milioni di euro, mentre Blue Beetle scivola al quinto posto con 44 mila euro e un totale di 714 mila euro.

OPPENHEIMER – €2,028,801 – Tot. €2,028,801 LA CASA DEI FANTASMI (HAUNTED MANSION) – €190,072 – Tot. €190,072 BARBIE – €156,000 – Tot. €29,583,192 SHARK 2 – L’ABISSO (MEG 2: THE TRENCH) – €49,083 – Tot. €4,872,648 BLUE BEETLE – €43,910 – Tot. €714,820 LA CASA – IL RISVEGLIO DEL MALE (EVIL DEAD RISE) – €22,239 – Tot. €3,028,874 I PEGGIORI GIORNI – €18,307 – Tot. €540,874 DEMETER – IL RISVEGLIO DI DRACULA (LAST VOYAGE OF THE DEMETER) – €12,302 – Tot. €313,045 ELEMENTAL – €12,178 – Tot. €6,565,139 LA BELLA ESTATE – €9,159 – Tot. €33,891

