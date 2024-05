Infornata di nuove uscite al box-office italiano giovedì 30 maggio, tuttavia calano nettamente (quasi -70%) gli incassi rispetto a un anno fa, quando debuttava Spider-Man: Across the Spider-Verse. E senza un “ponte” del due giugno (che cade di domenica), l’intero weekend uscirà decisamente penalizzato.

A debuttare in testa c’è l’anime Haikyu!! – Battaglia all’ultimo rifiuto, con 108 mila euro e una media vicina ai 500 euro. Seconda posizione per L’esorcismo – Ultimo atto, che incassa 60 mila euro. Al terzo posto troviamo invece Furiosa: A Mad Max Saga, che dimezza gli incassi e incassa 60 mila euro sfiorando il milione complessivo.

Apre al quarto posto Me contro te il film – Operazione spie, che incassa 36 mila euro: il sesto film della saga apre nettamente sotto il predecessore, che però era uscito a ottobre. Sarà interessante vedere l’andamento nel weekend e soprattutto negli infrasettimanali una volta chiuse le scuole.

Al quinto posto apre la prima parte de L’arte della gioia, che incassa 19 mila euro. Le altre due uscite del weekend in top-ten sono The Penintent, al nono posto con 9.238 euro, ed Eileen, al decimo posto con 8.130 euro.

Alle sue spalle scivola Il regno del pianeta delle scimmie con 15.014 euro (-56%) per un totale di 2.596.975 euro, un po’ al di sotto delle aspettative.

Settima posizione per un altro family; si tratta di IF – Gli amici immaginari con 14.857 euro (-49%) per complessivi 1.411.211 euro.

In ottava posizione troviamo Ennio Doris – C’è anche domani con 9.990 euro (+43%) che lo portano a complessivi 649.027 euro, sicuramente un bel risultato per il biopic sul fondatore di Banca Mediolanum che è stata molto coinvolta nel lancio del film. Presente in 5 cinema, ha registrato la media di circa 2mila euro a struttura.

INCASSI ITALIA

Fonte: Cinetel

