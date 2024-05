L’assenza di blockbuster appartenenti a grandi franchise si nota anche questa settimana al box-office italiano: se un anno fa Fast X trainava il mercato sopra i 9 milioni complessivi, questa settimana sono stati raccolti solo 3.6 milioni di euro in quattro giorni.

A guidare la classifica IF – Gli amici immaginari, che incassa 755 mila euro, un risultato modesto che riflette l’approccio sospettoso del pubblico verso pellicole originali per tutta la famiglia.

Al secondo posto troviamo Il regno del pianeta delle scimmie, che tiene molto bene e incassa 659 mila euro, per un totale di due milioni di euro. Apre al terzo posto Abigail, che apre con 296 mila euro, anche in questo caso un debutto modesto per un horror.

Quarta posizione per La profezia del male, che incassa altri 250 mila euro e sale a 813 mila euro, mentre Challengers incassa altri 216 mila euro e sfiora quindi i 4 milioni di euro complessivi.

Chiude la top-ten un’altra nuova uscita, Una storia nera, che incassa 89 mila euro in quattro giorni.

INCASSI ITALIA 16-19 MAGGIO 2024

IF – Gli amici immaginari – €755.403 (Weekend) – Totale: €755.403 Il regno del pianeta delle scimmie – €659.895 (Weekend) – Totale: €2.057.495 Abigail – €296.442 (Weekend) – Totale: €296.442 La profezia del male – €250.556 (Weekend) – Totale: €813.690 Challengers – €216.186 (Weekend) – Totale: €3.964.229 The Fall Guy – €184.193 (Weekend) – Totale: €1.893.507 Garfield – Una missione gustosa – €156.456 (Weekend) – Totale: €1.826.943 Il gusto delle cose – €153.992 (Weekend) – Totale: €350.400 Il segreto di Liberato – €131.187 (Weekend) – Totale: €1.055.241 Una storia nera – €89.464 (Weekend) – Totale: €89.464

Fonte: Cinetel

